В Кремле отказались комментировать создание в России черного списка судей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова о создании черного списка судей. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 19 сентября.

Журналисты спросили представителя Кремля о том, была ли бы полезна России подобная практика.

Ранее 18 сентября Титов на своей странице в Facebook написал о намерении создать подобный черный список на основании анализа судебных решений. По словам Титова, для этого должна быть создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать решения судей.

«Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике», — написал Титов.

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