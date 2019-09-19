США выслали из страны двух кубинских дипломатов

США выслали из страны двух членов миссии Кубы при ООН. Об этом в Twitter сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

По ее словам, дипломаты были вовлечены в «деятельность, которая вредит национальной безопасности США». Оставшимся кубинским дипломатам запрещено покидать территорию Манхэттена, где расположена штаб-квартира Всемирной организации.

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14 сентября президент США Дональд Трамп продлил торговые ограничения в отношении Кубы до 14 сентября 2020 года. По его словам, это «отвечает национальным интересам США».

В 2015 году тогдашний президент США Барак Обама восстановил дипломатические отношения сторон. В ноябре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию, которая призывает Вашингтон прекратить полувековую экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Решение поддержали 189 государств, против традиционно проголосовали США и Израиль.

Основными документами, регулирующими статус персонала постпредств на территории США, являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года.

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