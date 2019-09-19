Тушь для ресниц оказалась опасной для здоровья

Ежедневное применение туши для ресниц может привести к проблемам со здоровьем. Рекомендации по избежанию опасных последствий макияжа врачей публикует Fox News.

По словам дерматолога из лондонской клиники пластической хирургии Cadogan Clinic доктора Алексис Гранит (Alexis Granite), необходимо всегда смывать с глаз макияж перед сном. Любая декоративная косметика, оставленная на лице, может не только закупорить поры, но также вызвать раздражение, воспаление и возникновение инфекций. «Воспаление вокруг век ведет к выпадению ресниц», — заключила эксперт.

Окулистка и представительница британской ассоциации окулистов Чери Смит-Джейнс (Ceri Smith-Jaynes) добавила, что ежедневное нанесение туши ведет к повреждению слезной пленки. «Если эта пленка повреждена, то слезы испаряются быстрее, глаза сохнут, и начинается раздражение», — прокомментировала она.

Более того, по словам специалистки, вообще любая косметика для глаз может проникнуть в них за несколько минут и привести к раздражению. Оно усиливается, если добавить во флакон с тушью воду или слюну, а также если пользоваться одной и той же щеточкой с другими людьми.

В худшем случае чрезмерное использование туши и несоблюдение правил гигиены могут привести к заражению роговицы. «Такие инфекции редки, но они могут появиться, если вы случайно поцарапаете глаз щеточкой», — отметила Смит-Джейнс и посоветовала не накладывать макияж во время движения на машине или в поезде.

Ранее в сентябре врачи рассказали о вредоносных последствиях, которыми чревата популярная бьюти-процедура по наращиванию ресниц. В их числе — хроническое воспалительное заболевание блефарит, которое проявляется в виде опухолевых наростов над ресницами.

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