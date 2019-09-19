Женщина решила позлить бывшего возлюбленного и села в тюрьму

В пригороде Суонси, Уэльс, женщина вписала в свидетельство о рождении ребенка имя фиктивного отца и села в тюрьму на восемь месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летняя Луиза Бойс (Louise Boyce) решила позлить бывшего возлюбленного и отца ее ребенка Эшли Сейса (Ashley Sayce). На регистрацию рождения она привела нового бойфренда Натана Леггатта (Nathan Leggatt) и указала его отцом в документах.

Во время подписания свидетельства о рождении ребенка 34-летний Леггатт не выдержал и заплакал. «Это очень волнительно», — объяснил он тогда.

Вскоре социальные службы раскрыли их ложь и провели тест на отцовство. Бойс и Леггатта арестовали.

Адвокат женщины Дэвид Синг (David Singh) подчеркнул, что его подзащитная пережила тяжелый разрыв с Сейсом и пыталась ему «насолить». Леггатт заявил, что искренне хотел заботиться о ребенке и стать для него достойным родителем.

Суд приговорил Луизу Бойс, которая ждет второго ребенка, к восьми месяцам тюрьмы. Ее партнер Натан Леггатт получил шесть месяцев тюремного срока.

В 2018 году сообщалось о британке Серене Рейнольдсон, которая отомстила бывшему партнеру, жестоко убив его аквариумных рыбок. Она записала мужчине видео, в котором наливает в аквариум литр отбеливателя и приговаривает: «Умри, умри, умри, умри!»

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