На фестивале Comic Con Russia состоится премьера комедии «Арахисовый сокол»

На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится специальный показ комедии «Арахисовый сокол». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мировая премьера картины прошла на фестивале South By Southwest в Остине, штат Техас. Там проект режиссеров Тайлера Нилсона и Майка Шварца с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон в главных ролях удостоили приза зрительских симпатий. В российских киноеатрах ленту начнут показывать с 24 октября.

Фильм «Арахисовый сокол» рассказывает о парне с синдромом Дауна по имени Зак. Он сбегает из клиники, чтобы воплотить в жизнь свою мечту и стать рестлером.

Шестой Comic Con Russia пройдет с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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