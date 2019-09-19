Названы любимые у россиян места на родине

Любимыми регионами страны у российских туристов оказались Алтайский и Краснодарский края, а также Камчатка. Результаты исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip поступили в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 19 сентября.

В опросе приняли участие 1039 человек. 15,7 процента из них посчитали Алтай самым интересным для путешествия местом России, а 13,5 процента выбрали Краснодарский край. За Камчатку проголосовали 8,8 процента.

Следующими в рейтинге стали Санкт-Петербург, который больше других регионов нравится 5,8 процента туристов, и Калининградская область — 4,8 процента.

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На шестое место рейтинга попала Карелия: ее выбрали 4,4 процента. Москва заняла только седьмое место и набрала 3,4 процента голосов.

Заключительными в десятке стали Забайкальский край (3,2 процента), Ленинградская область (3,2 процента) и Иркутская область (2,8 процента).

Одним из главных критериев выбора для 75 процентов респондентов стала красота природы, 36 процентов выделили атмосферу, а 31 процент — комфортный климат.

Ранее в сентябре сообщалось, что иностранцы стали чаще бронировать авиабилеты в Россию. С января по август 2019 года зарубежные туристы забронировали на 4 процента больше авиабилетов, чем в аналогичный период предыдущего года. Самый большой рост туристического трафика зафиксирован на следующих направлениях: Прага — Москва (рост на 112, 5 процента), Прага — Санкт-Петербург (на 61,9 процента), Лондон — Москва (на 57,1 процента), Ницца — Москва (20,1 процента) и Рига — Москва (16,6 процента).

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