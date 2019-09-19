Савченко стала ведущей политического телешоу

Надежда Савченко стала ведущей политического шоу на телеканале Zik. Об этом сообщается в анонсе передачи «Комментатор», опубликованном на YouTube.

Бывший депутат Верховной Рады заявила, что ходит на заседания в парламент «ради украинцев», чтобы раскрыть все его секреты. Она пообещала разобраться, как принимаются законы и куда расходуются деньги налогоплательщиков.

По словам Савченко, она хочет, чтобы украинцы знали свои права, а также могли их защитить. «Я расскажу вам правду», — заключила политик. Анонс завершается уточнением: «Верховная Рада с инсайтом».

Ранее в сентябре Савченко пожаловалась на проблемы с поиском работы, которая возникла после ее поражения на выборах в парламент. Она заметила, что человеку с судимостями сложно отыскать подходящее место. Помимо этого, бывший депутат не смогла вернуться на военную службу.

На выборах Савченко пыталась переизбраться по округу 51. Он находится в так называемой серой зоне рядом с зоной боевых действий на востоке Украины. За нее проголосовали восемь избирателей. Савченко назвала выборы «грязными и отвратительными», но оспаривать их результаты отказалась.

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