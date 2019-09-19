Власти Подмосковья рассказали о реализации проекта «Активное долголетие»

Бесплатными социальными услугами с начала года воспользовались более 24 тысяч жителей Подмосковья старшего возраста. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«В Подмосковье реализуется проект для поддержания активного образа жизни пожилых граждан "Активное долголетие". Он представляет собой систему бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого населения Подмосковья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у местных жителей пользуются популярностью скандинавская ходьба, компьютерная грамотность, бассейн, йога.

11 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что специальная рабочая группа совместно с экспертами разработает Концепцию политики активного долголетия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о необходимости мотивировать подмосковных пенсионеров вести активный образ жизни. Он отмечал, что власти разрабатывают соответствующие программы.