Начинающие сыровары Подмосковья получили более 80 миллионов рублей

Начинающие сыровары Подмосковья получили гранты на общую сумму 81 миллион рублей, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 19 сентября.

Поддержка сыроварам предоставлена для строительства двух модульных сыроварен в городских округах Дмитровский и Рузский, а также для ремонта и переустройства существующего помещения под сыроварню в Шаховской, уточнил министр.

По его словам, проектная мощность трех новых сыроварен составит 375 тонн продукции в год.

6 августа губернатор области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье может выйти на лидерские позиции среди регионов по производству сыра. По его словам, для этого есть все предпосылки, а власти продолжают активно поддерживать эту отрасль. Он напомнил, что недавно начал работу сырный кластер.

