В российском городе заложили аллею в память о погибших в ВОВ

В Ижевске в память о погибших в Великой Отечественной войне заложили аллею лиственниц. Об этом сообщается на сайте Минприроды Удмуртии.

Деревья высаживали местные жители в Ботаническом саду города в память о погибших в годы войны уроженцев Удмуртии и Героях Советского Союза.

«Созданная руками ижевчан аллея из лиственниц станет действительно символом памяти о героях, их стойкости и твердости. Каждый из участников акции сможет и спустя много лет, проходя мимо, с гордостью сказать: "Эта аллея — наша память!"» — цитирует пресс-служба министерства члена общественной организации «Зеленый паровоз» Андрея Аввакумова.

Акция «Лес Победы» прошла в рамках национального проекта «Экология». Благодаря проекту планируется восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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