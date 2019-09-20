Подкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв

Паула Лека призналась, что является одной из сотрудниц «Макдоналдса», которые в детстве подкармливали нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.

Лека вспомнила, что они отдавали юным футболистам оставшиеся бургеры. Она отметила, что Роналду был самым скромным из спортсменов. «Если бы он пригласил меня на ужин, я бы согласилась. Мы бы посидели вместе и вспомнили старые времена», — сказала женщина.

По словам Леки, она рассказала эту историю сыну, но он не поверил ей. «Говорит, что это выдумки. Он и представить себе не может, что его мама кормила самого Роналду», — добавила она.

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе». Футболист признался, что хотел бы найти помогавших ему женщин.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году. Он родился на португальском острове Мадейра, а карьеру начал в лиссабонском «Спортинге».

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