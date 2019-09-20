Раскрыт график Путина в выходные дни

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Владимир Путин

У президента России Владимира Путина обычно нет полностью свободных выходных, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в пятницу, 20 сентября.

«Полноформатных выходных у президента собственно не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решений президента», — рассказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что при возможности российский лидер занимается спортом и проводит время с родными и близкими.

В октябре прошлого года Путин, отвечая на вопрос о том, как ему удается находить силы для работы в таком быстром темпе, признался, что получает дополнительные силы от общения с успешными людьми.

Неоднократно глава государства говорил, что с удовольствием занимается спортом. С 11 лет он увлекается восточными единоборствами, является мастером спорта по дзюдо и самбо. Также российский лидер катается на горных лыжах и играет в хоккей.

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