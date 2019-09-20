Украинскому депутату пробили голову кирпичом

В Киеве злоумышленник ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета. Об этом сообщает УНИАН.

«В управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове», — сообщили в полиции.

Личность пострадавшего депутата не раскрывается. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и дачи объяснений.

Ранее стало известно об избиении заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимира Слончака. Нападение на заместителя главы КГГА было совершено в подъезде его дома. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы.

Слончак занимает должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправления с 12 декабря 2018 года. Кроме того, он является главой наблюдательного совета частного акционерного общества «Холдинговая компания "Киевгорстрой"».

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