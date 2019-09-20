Зеленский получил удостоверение слепого

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили удостоверение Украинского общества слепых. Об этом сообщает «Укринформ».

Таким способом организация захотела привлечь внимание главы государства к проблемам предприятий, на которых работают незрячие. По словам главы общества Константина Ильницкого, устав допускает членство здоровых людей. Получив официальный документ, Зеленский «обязан помогать», отметил он.

Документ должны были вручить Зеленскому во время представления нового губернатора Винницкой области, однако президент не посетил это мероприятие. Удостоверение было отдано заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову с просьбой передать его главе государства.

17 сентября журналисты подсчитали, что как минимум половина предвыборных обещаний Зеленского до сих пор не выполнена. В частности, президент не перенес свою администрацию из дома на улице Банковой в Киеве, не стал передвигаться на рейсовых самолетах и не продал президентский авиапарк. Также при Зеленском не начались обещанные во время избирательной кампании «посадки» коррупционеров, а обещанное увольнение многих чиновников времен экс-президента Петра Порошенко оказалось условным.

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