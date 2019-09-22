Получившего травму бойца UFC пришлось спасать от гнева фанатов

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Джереми Стивенс

Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Мексике между американцем Джереми Стивенсом и мексиканцем Яром Родригесом был признан несостоявшимся. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стивенс получил повреждение глаза и просигнализировал рефери, что не может продолжать бой. Решение судьи вызвало негодование местных болельщиков. Организаторам пришлось задействовать охрану, чтобы вывести Стивенса из помещения. Разъяренные фанаты бросали в сторону американца мусор и стаканы с пивом.

33-летний американский боец в последний раз одерживал победу в октагоне в феврале 2018. Два своих предыдущих поединка он проиграл. На UFC 235 он уступил российскому бойцу Забиту Магомедшарипову. Всего в активе Стивенса 28 побед в MMA. Боец потерпел 16 поражений.

Родригес одержал в клетке 11 побед и потерпел всего два поражения. Как и для Стивенса, поединок в Мексике стал первым несостоявшимся боем в его карьере.

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