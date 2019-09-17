В UFC появился первый узбек

Узбекский боец смешанного стиля (MMA) Махмуд Мурадов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

29-летний Мурадов поблагодарил болельщиков за поддержку. Он подчеркнул, что является первым представителем Узбекистана в истории организации.

До подписания контракта с UFC Мурадов выступал преимущественно в Чехии и Словакии. В активе бойца 22 победы, 15 из которых одержаны нокаутом. Спортсмен потерпел шесть поражений.

Наибольшее представительство в UFC среди выходцев из стран бывшего СССР имеет Россия (34 бойца). Также в организации выступает трое спортсменов из Киргизии, в том числе чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



