Пассажиры круизного лайнера подняли восстание против экипажа

Пассажиры круизного лайнера Balmoral устроили бунт против команды и капитана из-за ужасных условий путешествия, отказавшись подчиняться командам экипажа и выходить из кают. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной этого стали места, куда корабль привозил туристов. Им обещали «неизведанные жемчужины», а привезли, например, в британский индустриальный порт Грейт-Ярмут, хотя многие пассажиры сами приехали оттуда ради круиза, во французский порт Дюнкерк, рядом с которым находится лагерь нелегальных мигрантов, и индустриальный порт Амстердама Иймуден рядом со сталелитейным заводом.

Единственный город, который туристы посетили, — Антверпен — совершенно их не впечатлил. «Мельниц нет, людей в деревянных башмаках тоже, обычный город, как дома!» — рассказала одна из туристок. Представитель туроператора Fred. Olsen Cruise Lines выразил сожаление, что кому-то не понравился круиз, и заверил, что все-таки получил несколько положительных отзывов.

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