Более 10 подмосковных парков адаптировали для инвалидов

В Подмосковье работают 11 парков культуры и отдыха, где созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 23 сентября.

«Очень важно при благоустройстве учитывать интересы маломобильных групп населения», — сказал он.

Министр заверил, что в будущем количество мест в регионе с доступной средой будет увеличиваться. В частности, условия для людей с ограниченными возможностями здоровья создали в парках Долгопрудного, Ивантеевки, Королева, Люберец.

В марте сообщалось, что Московская область заняла первое место среди регионов России по доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Андрей Воробьев ранее распорядился об открытии в регионе мини-реабилитационных центров. Кроме того, в Подмосковье реализуются проекты некоммерческих организаций.

