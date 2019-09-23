Россиянки стали позже выходить замуж

Большая часть женщин в России предпочитает выходить замуж в 25-34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24 года — таким образом, среднестатистическая невеста в стране «постарела» на восемь лет. Это следует из отчета Росстата, с которым ознакомилось РИА Новости.

При этом для мужчин наиболее популярным возрастом женитьбы остается промежуток 25-34 года. Молодые люди откладывают брак, чтобы получить образование или построить карьеру. Среди других причин указаны отсутствие работы, собственного жилья, а также желание пожить в свое удовольствие. Кроме того, выросло количество пар, которые не регистрируют брак, пояснила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

В Росстате отметили, что увеличивается число женщин, которые выходят замуж после 35 лет. Социологи и психологи также отметили, что женщины более старшего возраста, преуспевшие в карьере или бизнесе, все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа.

Ранее сообщалось, что за последние 30 лет число малолетних невест в России сократилось в 15 раз. В 1990 году их насчитывалось 72 тысячи, в 2018-м — всего 4,6 тысячи. Число женихов-подростков в стране также резко уменьшилось. В 1990 году их было 13,5 тысячи, в прошлом году — только 454.

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