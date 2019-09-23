В России изменился порядок предоставления субсидий малому бизнесу

Правительство изменило порядок предоставления субсидий с целью повышения доступности кредитов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кабмин изменил верхние границы размеров кредитов на инвестиционные цели с миллиарда рублей до двух миллиардов. Также документ устанавливает фиксированные ставки субсидирования в размере 3,5 процента для малых предприятий и трех процентов для средних.

Власти ожидают, что меры дадут возможность включать в программу субсидирования кредиты с полной ставкой 12 процентов. Предположительно, изменения позволят сделать более доступными кредитные ресурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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