Кремль призвал бизнесменов доверять словам Путина

Бизнес может и должен доверять словам президента России Владимира Путина о гарантиях в рамках амнистии капитала, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 23 сентября.

«Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. (...) Все гарантии, которые давались, должны выполняться», — сказал Песков.

Так он прокомментировал публикацию газеты «Ведомости» о том, что ФСБ России якобы в нарушение этих гарантий использовала декларацию бизнесмена, чтобы доказать его вину по уголовному делу.

Речь идет о деле в отношении Валерия Израйлита — совладельца компании «Усть-Луга», который строил морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Его обвиняют в махинациях при поставках некачественного оборудования и выводе денег за границу. Силовики якобы изъяли финансовый документ в центральном аппарате Федеральной налоговой службы.

В конце мая Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов по февраль 2020 года. Ранее глава государства заявил, что именно недостаточные гарантии защиты частной собственности подвигли многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом.

В рамках амнистии капиталов при добровольном возврате активов в страну бизнесмены получают освобождение от уголовной ответственности по ряду статей УК России.

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