В российском магазине нашли игрушку в виде бен Ладена

Посетители магазина игрушек в Ставрополе нашли в продаже куклу с бородой, похожую на террориста Усаму бен Ладена. В комплекте с ней шел автомат Калашникова, мобильный телефон и черный флаг с надписью арабской вязью. Игрушка стоила две тысячи рублей и была представлена в двух экземплярах, сообщает «360».

Когда некоторые местные жители пожаловались на товар в соцсетях, администрация торговой точки решила изъять куклу из продажи. До этого маленькие бен Ладены лежали в углу, за коробками, и их никто не покупал.

«Ее кто-то нашел и сфотографировал. Фигурка была очень маленькая, лежала вот здесь и все. Никто не придал этому значения. Откуда они взялись — не знаю, я как пришел, они были тут уже», — рассказал изданию один из сотрудников магазина.

Лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен с 1998 года находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. Группировка взяла на себя ответственность за многие террористические акты, в том числе за атаку на Пентагон и башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Бойцы американского спецназа убили бен Ладена в ходе спецоперации в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в Пакистане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!