Лукашенко рассказал о новых угрозах безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед республикой возникли новые угрозы после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает ТАСС.

«Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны принимать определенные меры», — заявил он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает категорически против размещения ракетного вооружения в Европе.

В ноябре прошлого года Лукашенко посоветовал Польше не создавать «лишние базы» на своей территории. «В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — подчеркивал он.

ДРСМД прекратил действовать 2 августа по инициативе американской стороны. Договор, заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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