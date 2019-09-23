Чехия рассказала о бесполезности санкций против России

Европейские санкции против России не приносят желаемого результата, а Крым вряд ли вернут Украине. Об этом в интервью немецкой газете Welt заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает РИА Новости.

«Санкции до сих пор не принесли желаемых результатов. Прежде всего, мы должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту», — цитирует агентство слова политика.

«К сожалению, эта надежда, вероятно, нереальна. Но это не означает, что нам нужно ослабить давление на Россию», — ответил он на вопрос о возможном возвращении Украине полуострова Крым.

Также в этом интервью Бабиш затронул тему беженцев с Ближнего Востока: он указал на тот факт, что страны, имеющие влияние в регионе, а именно Иран, США и Россия, не были как-либо затронуты миграционным кризисом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.

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