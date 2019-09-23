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Определены самые небезопасные пароли

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Специалисты антивирусной компании Avira определили самые небезопасные пароли, которые применяются на умных гаджетах и сетевых устройствах. Об этом сообщается в блоге разработчика.

В компании провели эксперимент — создали «приманку» для хакеров, имитировавшую сигнал устройства с подключением к сети. Злоумышленники пытались заполучить доступ путем ввода любой комбинации логина и пароля. По итогу специалисты вывели самые популярные комбинации.

По данным организации, чаще всего в полях ввода логина и пароля вообще не было знаков, то есть хакеры даже не стали подбирать комбинацию, а сразу нажали кнопку входа. Больше четверти устройств (25,6 процента) были «защищены» именно таким образом.

Среди других популярных комбинаций: логин admin и пароль QWestM0dem, а также admin — airlive. Они зачастую устанавливаются еще при сборке на подобных устройствах. Их применяли в 24 процентах случаев. Стандартные admin — admin, support — support и root — root заняли чуть меньше — 23,4 процента среди комбинаций.

По мнению сотрудников Avira, проблема с небезопасными паролями чаще связана с производителями гаджетов, а не с пользователями. Юзеры зачастую не задумываются об опасности хакерских атак, а ожидать от них самостоятельной настройки безопасности устройств не стоит.

Ранее в сентябре в сети была обнаружена новая целевая страница для фишингового захвата аккаунтов Microsoft. Похожая на стандартный шаблон входа Microsoft страница запрашивает учетные данные пользователя, а затем передает их злоумышленникам.

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