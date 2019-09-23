Украина захотела добиться международных гарантий суверенитета

В команде президента Украины Владимира Зеленского планируют добиться подписания международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью изданию «Левый берег».
«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые — которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, который зафиксировал бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет и территориальную целостность», — пояснил он.
По словам Ермака, в подписании этого договора могут принять участие США, Британия, Германия, Франция и Китай.
Также в команде Зеленского считают, что необходимо учесть негативный опыт Будапештского меморандума и включить в список гарантов международные организации.
В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.