Украина захотела добиться международных гарантий суверенитета

В команде президента Украины Владимира Зеленского планируют добиться подписания международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью изданию «Левый берег».

«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые — которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, который зафиксировал бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет и территориальную целостность», — пояснил он.

По словам Ермака, в подписании этого договора могут принять участие США, Британия, Германия, Франция и Китай.

Также в команде Зеленского считают, что необходимо учесть негативный опыт Будапештского меморандума и включить в список гарантов международные организации.

В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.

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