Девушка обнажилась перед парнем подруги и отомстила ей

Пользовательница Reddit рассказала, как отомстила подруге за шуточный подарок на день рождения. Девушка получила особое бикини, которое становилось прозрачным при намокании.

Юзер пояснила, что подруга по имени Мэнди (Mandy) подарила ей бикини пару месяцев назад во время праздничной вечеринки. Ей понравился купальный костюм, но вскоре она обнаружила, что бикини становится прозрачным, если зайти в нем в воду.

«Однажды Мэнди пригласила меня к себе провести время с ней, ее парнем и друзьями. Многие ушли, но мы втроем остались. Я подумала, а почему бы не сходить в теплую ванну?» — рассказала пользовательница. Она надела подаренный купальник и зашла в ванну, когда Мэнди отошла за напитками.

По ее словам, парень тут же стал смотреть на ее грудь, но она продолжала с ним беседовать, делая вид, что не замечает перемен. Вернувшаяся с напитками подруга пришла в шоковое состояние, однако они провели втроем в ванне около получаса. После этого Мэнди призналась, что подарила прозрачное бикини в шутку.

Пользователи в комментариях оценили чувство юмора девушки. ActuallyAyem отметил, что подруга получила по заслугам. «Нечего играть в глупые игры», — добавил он. Su1cidesauce подчеркнул, что это была безобидная реакция на шуточный подарок. «Никто не умер от того, что увидел грудь. Теперь вы все вместе можете посмеяться над этой ситуацией», — заключил юзер.

Ранее сообщалось, что бразильский дизайнер купальных костюмов Адриана Дегреас (Adriana Degreas) выпустила бикини для поклонников мартини. Новый раздельный купальник изготовлен из прозрачного материала. Соски обладательницы купальника прикрывает ткань с виде оливок, которые обычно погружают в мартини.

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