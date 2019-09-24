Миллиардный долг «Газпрома» Украине еще подрос

«Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. С момента вынесения вердиктов в декабре 2017 года и феврале 2018-го сумма выросла на 257 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Такие цифры приводятся в финансовом отчете украинской компании по итогам первой половины 2019 года. Отмечено, что на момент публикации «Газпром» долг не погасил.

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Суд вначале постановил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов за снижение транзита газа. После этого были приняты во внимание обязательства «Нафтогаза» в споре о поставках газа, и долг российской компании снизился до 2,56 миллиарда.

«Газпром» задолженность не признает. Он обжаловал решения арбитража в марте 2018 года и подал иск в арбитраж на расторжение контрактов с «Нафтогазом». Слушания по этому делу назначены на февраль 2020 года.

В свою очередь, украинская компания пытается взыскать средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, суды против «Газпрома», несмотря на траты на юристов, позволили компании сэкономить десятки миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что за счет увеличения прокачки российского газа через Украину «Нафтогаз» в первом полугодии 2019 года практически удвоил прибыль по сравнению с прошлым годом. В настоящее время стороны продолжают переговоры по заключению нового транзитного контракта с 2020 года. Очередные консультации состоятся в октябре.

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