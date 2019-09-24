Суд в Германии признал похмелье болезнью

Немецкий суд в опубликованном в понедельник постановлении признал, что похмелье — это болезнь. Об этом сообщает информагентство AFP.

Эта проблема встала перед судьями во Франкфурте после того, как истец заявил, что компания, предлагающая антипохмельные шоты и порошки для разведения водой, незаконно заявляла о лечебных свойствах этих продуктов.

В постановлении вышестоящей инстанции говорилось, что информация о пищевых продуктах не должна приписывать им свойства, позволяющие предотвращать или лечить болезни, а также создавать впечатление, что они обладают такими свойствами.

Суд признал, что под болезнью следует понимать любые, даже небольшие или временные нарушения нормального функционирования организма, включая усталость, тошноту и головные боли, избавление от которых, как обещала компания, могут обеспечить ее продукты.

Ранее сообщалось, что житель американского города Лавленда, штат Колорадо, получил счет на несколько тысяч долларов за лечение похмелья после мальчишника. Американец обратился в ближайшее круглосуточное отделение неотложной помощи, так как другие медучреждения не работали в выходной.

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