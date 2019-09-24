«Смерч» впервые выпустил Х-35

Малый ракетный корабль (МРК) «Смерч» проекта 1234 (шифр «Овод») Тихоокеанского флота (ТФ) Военно-морского флота (ВМФ) в ходе заводских ходовых испытаний впервые произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты Х-35 комплекса «Уран» по надводной мишени в Японском море. Соответствующее видео на YouTube опубликовало Минобороны.

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«Крылатая ракета Х-35 в установленное время успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров». Выполнение боевого упражнения обеспечили десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», — говорится в сообщении ведомства.

В июле «Известия» написали, что МРК проекта 1234 «Овод», называемые на флоте «ракетными малышами», после замены старого комплекса радиоэлектронной разведки «Титан» на современную пассивную станцию смогут находить корабли противника — в частности, авианосцы — по радиоэлектронным следам.

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