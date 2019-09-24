Назван срок завершения российского мегапроекта

Строительство трассы Москва — Казань может быть полностью завершено к 2027 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Вся дорога протяженностью 729 километров оценивается в 539 миллиардов рублей. По словам источника издания в Минтрансе, строительство центрального участка Владимир — Канаш предполагается начать до конца 2024 года. В настоящее время российские власти приняли решение разбить строительство трассы на этапы и начать с двух головных участков — из Москвы до Владимира с обходом Владимира и южным обходом Казани.

Материалы по теме Построят всех Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого

В середине августа «Ведомости» писали, что правительство рассматривает возможность отказаться от строительства автодороги по маршруту Москва — Казань и заменить ее трассой до Владимира. Главными идеологами проекта выступали Минэкономразвития и лично министр Максим Орешкин. Они настаивают, что сокращение маршрута до Владимира позволит сэкономить бюджетные средства примерно в два раза — до 279 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!