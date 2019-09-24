Власти прокомментировали сообщения о самоубийстве российского мэра

Совершивший самоубийство бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин не встречался в сентябре с руководством Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора, передает РИА Новости.

Ранее 24 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что Фомин совершил самоубийство на следующий день после того, как его уволили. По данным канала, в середине сентября у мэра была встреча с руководством Самарской области, где ему предъявили претензии из-за того, что чиновник «слишком много лечится и слишком мало работает». Утверждается, что руководство мэра подсчитало — Фомин находился на посту меньше года, но был на больничном почти четыре месяца. По данным источников 63.ru, у Фомина была болезнь сердца, он перенес несколько операций.

Фомин вступил в должность мэра в декабре 2018 года. Baza отметила, что депутаты согласовали увольнение Фомина 23 сентября. О его самоубийстве стало известно 24 сентября. Следственный комитет начал проверку.

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