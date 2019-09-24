Соус с простыми ингредиентами снизил риск развития рака груди

Ученые из американского Университета Буффало и Унивеситета Пуэрто-Рико выяснили, что лук и чеснок могут снизить риск развития рака молочной железы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrition and Cancer.

Ведущий доктор исследования, кандидат эпидемиологических наук Гаури Десаи отметил, что у пуэрториканских женщин, которые едят соус софрито, снижен риск развития рака груди на 67 процентов. Основные ингредиенты их любимого соуса — лук и чеснок.

Дасаи отметил, что основывал свое исследование на проведенных ранее работах о влиянии лука и чеснока на риск развития опухолей. Другие ученые объясняют, что лук и чеснок богаты флавоноидами и сераорганическими соединениями. «Эти соединения проявляют антиканцерогенные свойства у людей, а также в экспериментальных исследованиях у животных», — сказала Лина Му, доцент эпидемиологии и гигиены окружающей среды в Университете Буффало.

Исследование проводилось с 2008 по 2014 год и включало 346 пациентов, среди которых у 314 женщин был рак молочной железы.

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