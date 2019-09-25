Мужчина в Баварии потушил пожар пивом

Немецкий автолюбитель потушил загоревшийся двигатель несколькими бутылками пива. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Мужчина ехал по автобану вблизи города Хесбах в Баварии и почувствовал странный запах. Затем он увидел языки пламени под капотом своей машины.

Он быстро взял несколько бутылок пива из лежавшего в салоне кейса и залил огонь. Пожарные отреагировали на вызов, но возгорание уже было потушено.

Ранее сообщалось, что россиянин потушил возгорание квасом. Житель города Камень-на-Оби (Алтайский край) помог владельцам загоревшегося автомобиля Nissan X-Trail, залив огонь безалкогольным напитком.

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