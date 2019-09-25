Банкам дали новый способ ограничить россиян

Центробанк России попросил кредитные организации внимательнее следить за операциями с векселями. Такие рекомендации за подписью зампреда регулятора Дмитрия Скобелкина опубликованы в «Вестнике Банка России», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Закон запрещает банкам отказывать в проведении платежей по векселям. Поэтому в ЦБ предложили не выдавать их, если существует подозрение, что бумаги будут использовать в подозрительных операциях, — обналичивании средств, полученных преступным путем, финансировании терроризма или выводе денег за рубеж.

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Например, можно компенсировать ценными бумагами неинкассированную наличность. Чаще всего подобные сделки проводят через торговые или туристические компании. По статистике ЦБ, на них приходится 27 процентов всех транзитных операций повышенного риска, больше только при обналичивании через счета физлиц.

В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что активность в использовании векселей для преступных операций выросла в конце прошлого года. Инструмент позволяет спрятать себя заказчику таких операций и обеспечить разрыв между участниками цепочки.

Впервые в ЦБ озвучили планы ограничить хождение векселей летом 2018 года. Тогда зампред регулятора Сергей Швецов предложил запретить их продажу через банки для защиты потребителей. Впрочем, представитель Банка России подчеркнул, что нынешняя рекомендация не связана с предложением Швецова.

Ранее сообщалось, что российские банки заподозрили в сомнительных операциях и заблокировали счета порядка 750 тысяч предпринимателей. За исключение из «черного списка» бизнесмены платили комиссию, и ждать приходилось до двух месяцев. В Центробанке признали, что кредитные организации формально подходили к проверке и нередко применяли санкции без повода. В свою очередь источники в банках признавали, что им приходится реагировать на малейший сигнал, чтобы не быть наказанными.

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