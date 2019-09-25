Герой популярнейшего мема объявился и наделал добрых дел

Герой мема под названием Blinking Guy («Моргающий парень») Дрю Скэнлон (Drew Scanlon) напомнил о себе в Twitter и собрал деньги на благотворительность. Интервью у него взяла Washington Post.

«Если гифка со мной когда-либо доставляла вам удовольствие, я попрошу вас сделать пожертвование в Национальное общество по борьбе с рассеянным склерозом. Это будет много значить для меня и для моих знакомых с этой болезнью», — написал Скэнлон в Twitter.

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Его пост стал вирусным, набрав 58 тысяч ретвитов и лайков. Многие юзеры в комментариях были удивлены, узнав, кем на самом деле является герой известного мема. Они благодарили Скэнлона за то, что он привлек внимание к этой важной проблеме. «Вау, люблю когда хорошие лица в интернете принадлежат хорошим парням», — написал Self-Sealing Silver.

Спустя два дня мужчина объявил, что его фанатам удалось собрать 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Он добавил, что пожертвования можно делать до ноября.

Кампания, в которой участвует Скэнлон, носит название Bike MS: Waves to Wine 2019. Она включает в себя велосипедную гонку протяженностью более 190 километров, которую герой мема проехал 21 и 22 сентября 2019 года. Скэнлон уточнил, что рассеянный склероз диагностирован у двух его близких друзей и членов их семей.

Знаменитая гифка с участием Скэнлона появилась в 2013 году. Она была сделана во время трансляции игрового стрима. Один из стримеров произнес нецензурное слово, и Скэнлон отреагировал на него, несколько раз моргнув. Гифка стала популярной во всем мире в 2017 году.

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