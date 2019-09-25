Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ

Видео: Baza / Telegram

Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.

На записи один из участников конфликта, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, утверждает, что является членом Федерации бокса России. При этом он размахивает руками и толкается, а сотрудники отеля и представители силовых структур пытаются его успокоить.

Об инциденте стало известно ранее 25 сентября. Сообщалось, что спортсмены и представители Федерации бокса России собрались в баре отеля и устроили драку. Из-за этого на место пришлось вызывать бойцов Росгвардии.

Позднее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что драки в отеле не было. Он отметил, что спортсмены и представители организации выясняли отношения на повышенных тонах.

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