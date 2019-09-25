В Федерации бокса России отреагировали на информацию о пьяном дебоше спортсменов

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал информацию о пьяном дебоше, устроенном отечественными спортсменами в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Кремлев заявил, что в отеле не было драки. Он отметил, что спортсмены и представители федерации выясняли отношения на повышенных тонах. Это привлекло внимание сотрудников Росгвардии, которые находились в гостинице для обеспечения безопасности. Силовики подошли к участникам инцидента и провели с ними беседу.

Ранее 25 сентября Telegram-канал Baza сообщил о пьяном дебоше, якобы устроенном российскими спортсменами. Сообщалось, что спортсмены и представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле и устроили драку. Из-за этого на место пришлось вызывать бойцов Росгвардии.

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Сборная России завоевала четыре медали — три золотые и одну бронзовую.

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