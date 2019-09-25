Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира

Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, в ночь на 20 сентября спортсмены и представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле и устроили вечеринку с караоке. Часть из них начала драку, из-за чего на место пришлось вызывать бойцов Росгвардии. Спортсмены пытались угрожать силовикам, но их удалось успокоить. Росгвардейцы увели дебоширов в номера.

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Сборная России завоевала четыре медали — три золотые и одну бронзовую.

В январе этого года нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Ярослав Косов устроил пьяный дебош в казанском отеле. В результате его доставили в ближайшее отделение полиции, в отношении него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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