Няня сына Меган Маркл попала на фото

Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Герцог и герцогиня Сассекские начали свой десятидневный тур в Южно-Африканскую Республику и прибыли в аэропорт Кейптауна самолетом Британских Авиалиний. 38-летняя Меган Маркл спускалась по трапу самолета с четырехмесячным Арчи на руках. Внимательные фанаты заметили, что на фоне королевской четы на одном из снимков видна няня ребенка. Одетая в черный кардиган женщина спустилась по трапу и последовала за улыбающейся парой к машине.

Няня появляется на публике второй раз. Впервые она была замечена, когда принц Гарри и Меган Маркл отправились на юг Франции, в гости к Элтону Джону в августе. Тогда она тоже была одета в неприметную черную одежду.

Сообщается, что няня не живет в резиденции вместе с четой гецогов Сассекских, но всегда сопровождает их в королевских поездках. Она стала третьей няней пары, первая якобы оказалась недостаточно профессиональной, а вторую нанимали только для работы в ночные смены.

В сентябре появились сообщения о том, что принц Гарри и Меган Маркл были против того, чтобы заставлять няню носить униформу и заявляли, что «их жизнь — это не Мэри Поппинс». При этом за детьми брата принца Гарри — принца Уильяма — и Кейт Миддлтон, согласно традициям королевской семьи, присматривает выпускница престижного колледжа Норланд, которую часто можно увидеть в униформе.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл осознала, что ее репутация испорчена и начала просить советов у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. К падению имиджа Маркл привели слухи о ее размолвке с золовкой Миддлтон, решение сделать крестины сына Арчи закрытыми и использование частных самолетов во время кампании в защиту окружающей среды.

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