В Эстонии водителей станут наказывать временем

В Эстонии к водителям, превышающим максимально разрешенную скорость, в экспериментальном порядке начнут применять так называемую успокоительную остановку. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Postimees.

Нарушившему ПДД водителю позволят выбирать между оплатой штрафа или остановкой для успокоения. Продлиться она может от 45 до 60 минут, в зависимости от серьезности правонарушения. Мера официально вводится с 26 сентября.

Сотрудники полиции данной инициативой собираются повлиять на ситуацию с нарушениями скоростного режима. У нарушителей скорости будет выбор: оплатить штраф или остаться стоять на обочине. Например, в случае превышения скорости до 20 километров в час водителю придется оставаться без движения в течение 45 минут. Использовать успокоительную остановку смогут лишь те водители, которые ранее не нарушали скоростной режим.

По словам советника по вопросам инноваций Департамента полиции и погранохраны Эстонии Элари Каземетса, за последние годы число пострадавших в ДТП практически не изменилось. Привычные методы воздействия на правонарушителей больше не помогают. Сотрудники полиции тратят много времени на дорожный надзор и профилактическую работу, однако существенных изменений на эстонских дорогах добиться не удается.

«Отсюда и возникла идея, что, может, следует посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Мы задумались, как можно изменить поведение людей на дороге при помощи человеко-ориентированного подхода», — пояснил полицейский.

Для изменения поведения водителей сотрудники полиции на протяжении почти полугода проводили опросы населения и разрабатывали варианты решения проблемы. Выяснилось, что значительная часть водителей не считает назначение штрафа наказанием. Поэтому вместо денег эстонские полицейские предложили использовать новый метод и наказывать людей временем.

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