Пятилетний россиянин играл в палеонтолога и нашел кости вымершего носорога

В городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края пятилетний мальчик нашел фрагмент черепа шерстистого носорога, когда играл в палеонтолога. Об этом сообщает местный портал «Чита.ру».

3 сентября Миша Лесной, увлекающийся доисторическими животными, играл в палеонтолога и случайно наткнулся на твердый предмет. Мальчик принялся выкапывать его из песка и увидел нечто, похожее на рог. Сообщается, что песок привезли из местного карьера.

Заручившись помощью очевидцев, ребенок достал из песка кости черепа, шейный позвонок и зубы вымершего животного. Фотографии необычной находки передали палеозоологу Алексею Бондареву, который установил принадлежность костей шерстистому носорогу.

Ценные ископаемые передали в Краеведческий музей Петровска-Забайкальского. Директор музея Светлана Номоконова заявила, что планирует показать находку археологу из Читы Михаилу Константинову.

Шерстистые носороги жили на равнинах между Западной Европой и Сибирью в ледниковый период. Они весили до трех тонн, длина их рога достигала одного метра. Носороги были объектом охоты неандертальцев. Они вымерли из-за климатических изменений.

В феврале житель Великобритании обнаружил спрятанное в камне редкое ископаемое времен юрского периода. Аарон Смит аккуратно раскрыл камень на камеру и продемонстрировал спиралевидного аммонита Cleviceras (вымерший класс головоногих моллюсков), которому 185 миллионов лет.

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