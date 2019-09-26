Украинский мэр объяснил мат в адрес депутатов

Мэр Днепра Борис Филатов объяснил, почему выругался матом на сессии горсовета, отвечая на вопрос одного из депутатов. Об этом в четверг, 26 сентября, передает УНИАН.

По словам Филатова, он пытался более доходчиво донести до депутатов свою позицию и избежать лишних вопросов. Он отметил, что народные избранники спрашивали у него о способах оценки прозрачности продажи муниципальной собственности, хотя эти способы им хорошо известны.

«Так а на ***** [чего ради] вы тупые вопросы задаете? Они до этого тролили меня своими идиотскими вопросами, падали на пол — говорили, что их кто-то побил. Лень работать, не лень дурака валять», — пояснил свою позицию градоначальник.

Инцидент произошел на сессии городского совета Днепра. На вопрос депутата Александр Куприенко, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуются на сайте горсовета, Филатов ответил матом.

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