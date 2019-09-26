Широкополосный интернет от МГТС признали лучшим

Широкополосный доступ в интернет (ШПД-интернет) от МГТС по итогам второго квартала 2019 года стал лучшим по основным параметрам качества видеопросмотров в Москве и Московской области. Такие данные приводятся в исследовании компании VIGO.

В частности, эксперты отмечают, что ШПД-интернет МГТС был лучшим по следующим параметрам: минимальному количеству буферизаций на просмотр — 0,15 буферизация в минуту, доле успешных просмотров видео — 97,1 процента; количеству видеопросмотров — 131,1 миллиона и наименьшей длительности буферизации видео на минуту просмотра — 0,52 секунды.

«Видеотрафик составляет большую часть всего пользовательского трафика — это, прежде всего, стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, видео и прямые трансляции соцсетей и мессенджеров», — прокомментировал данные исследования директор по технике и информационным технологиям МГТС Александр Трохин. «Так, например, по итогам 2018 года, до 90 процентов загруженной пользователями информации в сети МГТС пришлось на видео в стриминговых сервисах и соцсетях. Лидерство МГТС, подтвержденное результатами исследования, обусловлено современной скоростной сетью передачи данных GPON и постоянным контролем ее качества», — подчеркнул Трохин.

«Мы в режиме 24/7 удаленно мониторим не только собственную сеть, но и стыки между интернет-сервисом и нашей сетью, Wi-Fi-оборудование клиента, чтобы своевременно провести апгрейд сети и избежать ее "подвисаний". Таким образом, мы получаем более быстрые реакции сети на запросы пользователей, а наши клиенты — запрошенный контент». — отметил директор по технике и информационным технологиям МГТС.

В МГТС действует трехуровневая система мониторинга качества сервисов, которая включает в себя мониторинг качества работы узлов сети, качества услуг в точке входа в квартиру и качества пользовательских характеристик.