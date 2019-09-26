Выставка «Город: детали» с участием дизайнеров из 11 стран пройдет на ВДНХ

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ в Москве пройдет выставка-презентация «Город: детали» с участием представителей России, США, Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Венгрии, Казахстана, Финляндии и других стран. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На выставке будет представлено более 250 проектов для современного мегаполиса от российских и зарубежных компаний. Площадь интерактивной экспозиции превысит 15 тысяч квадратных метров. Будут продемонстрированы перспективные концепции малых архитектурных форм, спортивных площадок, скверов и арт-объектов.

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В рамках деловой программы архитекторы, дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты обсудят мировые тенденции развития городской среды. В частности, они поговорят о том, какими должны быть районные доминанты, что нужно учитывать при строительстве детских игровых зон и другом.

Программу откроет дискуссия «Арт-объекты в городской среде» 4 октября в 10:00. Среди участников заявлены британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор HQ Architects (Тель-Авив) Смадар Эфрати и доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова.

Выставка-презентация «Город: детали» пройдет в рамках программы правительства Москвы «Мой район», целью которой является создание комфортного городского пространства в каждом районе, вне зависимости от его удаленности от центра.

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