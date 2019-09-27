Директорам подмосковных школ расскажут о финской системе образования, семинар состоится в Доме правительства 30 сентября, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО.
«Для участников выступит эксперт в сфере образования — Паси Сальберг. Он работает учителем, наставником учителей, исследователем и советником по образовательной политике в Финляндии», — рассказала министр.
По ее словам, Сальберг изучает различные образовательные практики и разрабатывает на их основе реформы.
Образовательные семинары проводятся по поручению губернатора Андрея Воробьева с 2017 года с целью повышения компетентности педагогического состава. Он неоднократно повторял, что уровень подмосковного образования должен быть конкурентноспособным. Накануне в регионе открылись пять центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.