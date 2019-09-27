Мужчина пришел в лобби отеля в одних трусах и разозлил туристов

Гость отеля спровоцировал шквал критики и негативных комментариев в интернете после того, как явился в лобби гостиницы в одних трусах. Об этом сообщает The Sun.

Путешественник Логан Браун сфотографировал незнакомого мужчину, который пришел босым и без одежды на ресепшен, и разместил снимок в закрытой группе Travel Grumps 101 в Facebook.

«Мне казалось, что туристы, которые приходят на завтрак в пижаме, — это уже слишком, но люди не перестают меня удивлять», — подписал он публикацию.

Другие путешественники поддержали Брауна. «Нет, только не это! Просто не может быть!» — негодовал один пользователь. «Сперва я даже подумала, что это фотошоп», — удивлялась другая подписчица. «Это просто недопустимо. Такое не должно происходить!» — неистовствовала другая комментаторша. «Ну, а может, дверь его номера случайно закрылась?» — пытался оправдать мужчину еще один пользователь.

В июне 2018 года сотрудник отеля Якоб Томский, проработавший в гостиничной сфере десять лет, поделился самыми отвратительными случаями, с которыми он сталкивался за свою карьеру. Он рассказал, что хуже всего было, когда люди умирали в гостинице. Также он рассказал, что не раз натыкался на гостей, занимавшихся сексом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!