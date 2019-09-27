«Русская Медиагруппа» опубликовала открытое письмо в адрес Крутого

Медиахолдинг «Русская медиагруппа» опубликовал открытое письмо в адрес продюсера Игоря Крутого, в котором обратил внимание на высказывания последнего о владельце компании Владимире Киселеве. Обращение появилось на сайте холдинга в пятницу, 27 сентября.

Крутому, в частности, указали на то, что он получил бюджетные средства на фестиваль «Новая волна», который якобы обещал перевезти из Юрмалы в Крым или Калининград, однако организовал мероприятие в Сочи, якобы «не вернув бюджетное финансирование». Также в обращении указывалось, что Крутой критиковал проведение в городе мероприятий «Русского радио» в дни «Новой волны». «Вы устроили истерику, что рядом с вами проходят другие мероприятия. Вспомните ваше заявление на телеканале о том, что не может быть монополии. [...] Параллельно в это время в Сочи проходило более 20-ти концертов других исполнителей».

«Наше желание провести бесплатный концерт, по вашему мнению, — это главная диверсия против вашего фестиваля. А как тогда оценивать партнерство "Новой волны" и "Дискотеки МУЗ.ТВ", которая прошла 28 августа, и вход на нее был бесплатным?» — говорится в обращении.

Помимо этого, автор письма раскритиковал высказывания Крутого о том, что Киселев продвигает свою жену и детей — исполнителей ВладиМира (Владимир Киселеве), ЮрКисса (Юрий Киселев) и Елены Север (Елена Киселева) — через «бесконечные» ротации на «Русском радио»: «Не придает мужчине чести, что, когда он не может дотянуться до отца, он сводит счеты с детьми». Помимо этого, отмечалось, что Крутой тоже занимался продвижением творчества своих детей. В письме подчеркивалось, что родственники продюсера имеют гражданство США.

Конкурс «Новая волна» прошел в Сочи с 24 по 29 августа. Фестиваль «Звезды Русского Радио» также состоялся в городе в конце лета. Крутой заявил, что якобы Киселев пытается сорвать его «Новую волну», организовав в Сочи бесплатный фестиваль в дни проведения конкурса с теми же артистами.

В августе сообщалось, что из-за «Новой волны» у Крутого произошел конфликт с Лаймой Вайкуле — та организовала свой фестиваль «Лайма Рандеву» в Юрмале, куда продюсер пытался вернуть свой конкурс. «Новая волна» проходила в Юрмале с 2002 по 2014 год, после чего переехала в Сочи.

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