Наука и техника
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Названа причина смерти Марка Захарова
Объяснена разница между ОРВИ и гриппом 
Массовый выброс дельфинов на пляж попал на видео
Телефонные разговоры Трампа с Путиным засекретили
Российские звезды отреагировали на смерть Захарова
Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы-1»
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
Народный артист России напал с ножом на врача скорой помощи
Израиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал «Панцирь-С1»
Новости партнеров

В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Перейти в «Мою Ленту»

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел ввиду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит». Об этом пишет китайский портал Sohu.

Издание напоминает, что за несколько дней до интервью атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота (ТФ) Военно-морского флота (ВМФ) России успешно запустила ракету П-700 «Гранит», которая «точно поразила морскую цель на расстоянии 350 километров». «Так не является ли эта ракета, выпущенная Россией, оружием, которое министр обороны России может использовать для нападения на военный авианосец США?» — задается вопросом портал.

Рассуждая о возможностях ПКР, в издании приходят к выводу, что это может быть правдой. В Sohu пишут, что дальность ракеты П-700 «Гранит» варьируется от 20 до 650 километров, тогда как радиус воздушной зоны ограниченного доступа вокруг американского авианосца обычно оценивается в 550 километров. Говоря о К-186 «Омск», портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит», а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось «кошмаром авианосца».

В интервью «Московскому комсомольцу» от 22 сентября Шойгу, задавшись вопросом о целесообразности постройки Россией «пяти-десяти авианосных группировок, если мы не собираемся ни на кого нападать», отметил необходимость «средств, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну».

Ученый пуск П-700 комплекса «Гранит» с К-186 «Омск» в Тихом океане состоялся 17 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
俄防长：我们不需要航母 我们需要能击沉航母的武器
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Израиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал «Панцирь-С1»
В России уличили США в нежелании «оголить свои тылы»
В США оценили источники взрыва в Белом море
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня

Винтовка — это праздник

Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
13:25Сегодня

Назван угрожающий здоровью режим стиральной машины

12:38Сегодня

Израиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал «Панцирь-С1»

11:53Сегодня

В США призвали не пускать Россию на Луну

Наука и техника00:0926 сентября

Рабы системы

Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
10:41Сегодня

«Экстремальное» уничтожение автомата Калашникова засняли на видео

20:1327 сентября

В Сирии нашли «огромный подземный комплекс»

19:3427 сентября

В России уличили США в нежелании «оголить свои тылы»

Наука и техника00:0224 сентября

«Черная тень войны»

Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
18:1227 сентября

Россия построит лазерный полигон

16:2427 сентября

Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе

15:0527 сентября

Луна оказалась «ловушкой» для инопланетной жизни

Россия
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Учения спасателей закончились для россиянина переломом позвоночника
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Россиянин вернул потерянный силовиками пулемет
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Россия выступила за невмешательство стран во внутренние дела друг друга
Все материалы
Мир
Мадуро рассказал о российских военных специалистах в Венесуэле
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
На взорвавшемся в Южной Корее судне были россияне
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
Россиянина задержали в Испании по запросу США
Все материалы
Бывший СССР
Украинский министр пожаловался на работу в Раде
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Киргизия задумала отказаться от кириллицы после эфира Малахова
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
В Латвии мужчину осудили за шуточную петицию о вхождении в состав США
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
«Очень хороший прокурор» вернулся на Украину
Все материалы
Экономика
Найден повод для начала торговой войны США и ЕС
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
«Газпром» задумал превратить газ в алмаз
По избитым лекалам
За недавним задержанием силовиков стоит коммерческий конфликт
Россиянам предложили беспроигрышный способ подзаработать
«В процессе обучения тревожность снижается»
Директор Академии Worldskills Russia о подготовке предпенсионеров
Нефть растеряла ценность из-за Саудовской Аравии
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
В российском городе убили ветерана и его супругу
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Планировавшего теракт россиянина вычислили по любви к насилию в соцсетях
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Задержание спецназом полицейского начальника на Кавказе попало на видео
Все материалы
Наука и техника
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Назван угрожающий здоровью режим стиральной машины
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Израиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал «Панцирь-С1»
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
В США призвали не пускать Россию на Луну
Все материалы
Спорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы-1»
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Боец MMA устроил «22 секунды хаоса» и перевернул поединок
Из пушек по Манчестеру
Суперматч МЮ — «Арсенал», продолжение чемпионской гонки и другие интриги тура АПЛ
Над «Ливерпулем» нависла угроза исключения из Кубка Лиги
«Клинки» для красных
На чем можно заработать в седьмом туре АПЛ
Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это
Все материалы
Культура
Российские звезды отреагировали на смерть Захарова
Марк ЗахаровОбыкновенное горе
Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена»
Названа причина смерти Марка Захарова
«Мы уничтожим всех, кто не понял нас»
Психоактивистка Старость о сектах, протесте и насилии в психиатрических клиниках
Народный артист России напал с ножом на врача скорой помощи
Главная новая музыка
Манчестерский рок, тропический хаус и блюзовая психотерапия
Умер Марк Захаров
Все материалы
Интернет и СМИ
Продюсеры «Холостяка» высказались об участии Гуфа в шоу
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела России
«Мы похороним старичков»
 
В работе Instagram и Facebook произошел крупный сбой
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Реклама в интернете поставила пользователей сети под угрозу
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Эмили Ратаковски показала фото в откровенном купальнике
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Наоми Кэмпбелл пришла на модный показ без нижнего белья
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Самая тучная в мире модель показала обнаженное тело и обрадовала поклонников
Все материалы
Путешествия
Лавров допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Пьяные россияне устроили дебош на вылетавшем из Москвы самолете и сорвали рейс
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Отец двоих детей поломал кости и впал в кому после празднования юбилея в отпуске
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Туристка простудилась во Вьетнаме и впала в кому
Все материалы
Из жизни
Маме запретили назвать сына именем Джихад
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Маленькая акула бросилась на подростка и прогрызла ему пятку
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
92-летняя старушка хотела купить автомобиль и разбила его
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Редчайшего белого тигра нашли в доме наркоторговцев
Все материалы
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
Chevrolet Niva добавили «пустую» комплектацию
Водитель пытался припарковаться 15 раз и не смог
Показаны электрокары с клиренсом более полуметра
Все материалы
Дом
Опровергнут запрет курения на балконах
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
В МЧС открестились от борьбы с курением
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В Югре откроют первые центры по поддержке малого бизнеса
В российском городе переделали березовую рощу в парк
Все материалы