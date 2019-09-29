Хэмилтон выиграл Гран-при России

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым финишировал партнер Хэмилтона Валттери Боттас. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал 12-й результат.

Этап «Формулы-1» в Сочи проводится шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон. Следующий этап примет Япония с 11 по 13 октября.

34-летний Хэмилтон лидирует в личном зачете пилотов нынешнего сезона. В его активе 296 очков. У идущего вторым Боттаса 231 очко, Леклер занимает третью позицию с 200 очками. Столько же набрал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Хэмилтон — пятикратный чемпион «Формулы-1».

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